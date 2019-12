Bine Kordež. Foto: BoBo

Kordež je zaradi zlorabe položaja in ponarejanja listin moral aprila 2016 za zapahe za šest let in tri mesece, a je po prestani polovični kazni lahko zaprosil za pogojni izpust.

Po menedžerskem prevzemu Merkurja se je decembra 2010 ekonomist Bine Kordež znašel pod budnim očesom preiskovalcev, še posebej zaradi oškodovanja družbe v primeru preprodaje trgovskega centra Primskovo.

Sodišče ga je zaradi zlorabe položaja obsodilo na zaporno kazen šest let in pet mesecev zapora. Po dobrem letu, ki ga je Kordež preživel za zapahi, je vrhovno sodišče deloma ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, razveljavilo sodbo in zadevo vrnilo na prvostopenjsko sodišče.

Še pred predobravnavnim narokom v ponovljenem sojenju se je Kordež konec leta 2015 s specializiranim državnim tožilstvom dogovoril o priznanju krivde za vsa oškodovanja Merkurja, in ne le za primer preprodaje trgovskega centra Primskovo. Sodišče ga je obsodilo na sedem let in šest mesecev zapora.

Brez komentarja Kordeža

Ob upoštevanju že prestane zaporne kazni je Kordež aprila 2016 začel prestajati zaporno kazen šestih let in treh mesecev. Vse do petka, 20. decembra 2019, ko so ga pogojno izpustili in bo praznične dni očitno preživel doma.

Bine Kordež zadeve ni želel komentirati, nam je pa prek SMS-sporočila zgolj potrdil, da gre za pogojni izpust. Izpust je sledil ob soglasju Zavoda za prestajanje kazni in Komisije za pogojni izpust, kjer ugotavljajo, da ni nevarnosti, da bi Kordež kazniva dejanja ponovil.