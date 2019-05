Koprski kriminalisti in predstavniki finančne uprave so predstavili preiskavo, ki so jo vodili leto po zasegu heroina.

V ladijskih listinah je bilo prijavljenih 800 vreč lepila za keramiko v skupni teži 20.270,00 kg. Kot pošiljatelj je bilo navedeno podjetje iz Irana, kot prejemnik blaga pa podjetje iz Slovenije. Foto: Policijska uprava Koper

Prvi znak, ki se je uslužbencem koprske finančne uprave zdel sumljiv, je bila pot tovora: zabojnik z 800 vrečami lepila za keramiko je bil najprej vkrcan v Iranu, izkrcan in nato znova naložen v Turčiji. Ob prihodu v koprsko pristanišče je bil ocenjen kot tvegan, zato so ga skenirali.

Pred pregledom blaga pa so naleteli na oviro, je pojasnil Nedjan Jerman iz koprske izpostave Fursa. "Zabojnik je bil kontaminiran z neko jedko snovjo, zato je imel službeni pes za zaznavanje prepovedanih snovi težave, vonj ga je onemogočal pri delu. Uslužbenci so morali vanj vstopiti primerno oblečeni."

Ko so pregled vseeno opravili, so našli 25 vreč, ki so odstopale, v njih je bil heroin. Analiza je pokazala, da je šlo za izredno čisto drogo. Kriminalisti so s prikritimi ukrepi in hišnimi preiskavami ugotovili vpletenost štirih oseb, je povedal vodja kriminalistov Dean Jurič: "Ugotovili smo, da se četverica ukvarja s tihotapstvom prepovedanih drog na območje Slovenije in Evropske unije in da se ukvarja z distribucijo na ulični ravni pri nas."

To je eden večjih zasegov droge pri nas. Policisti ocenjujejo, da bi kriminalni združbi prinesla med 30 in 50 milijoni evrov protipravno pridobljene koristi.

Podali so ovadbo zoper štiri osumljence. V torek so dva prijeli, dva, med drugim tudi lastnik keramičarskega podjetja, ki je bilo naročnik blaga, pa sta na begu.