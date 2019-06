Najverjetneje se je delavec s teleskopsko žago dotaknil dalnjovoda in doživel električni udar. Foto: BoBo

Po podatkih Policijske uprave (PU) Nova Gorica se je dopoldne v naselju Bate zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Delavec, sicer zaposlen v eni izmed gospodarskih družb na območju Ljubljane, je splezal na drevo in z motorno žago žagal veje, ki so segale k daljnovodu. S teleskopsko žago se je najverjetneje dotaknil daljnovoda in doživel električni udar ter padel z drevesa s približno štirih metrov. Poškodovanega delavca so reševalci in gasilci dlje časa poskušali oživljati, a neuspešno.

Zdravnica je lahko le potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policija je o tragičnem dogodku poleg preiskovalnega sodnika in okrožnega tožilstva obvestila tudi pristojno delovnoinšpekcijsko službo. Kriminalisti pa nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin nesreče, so še sporočili s PU-ja Nova Gorica.