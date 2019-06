Foto: Radio Maribor/PGD Ruše

"Na srečo je bil požar hitro obvladan in se ni razširil na večje območje odlagališča odpadkov, kar bi lahko bistveno povečalo možnost izpostavljenosti prebivalcev dimu. Zaradi neprepustne ureditve odlagališča tudi ni prišlo do izcejanja požarnih vod v okolje," so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na NIJZ-ju.

S kraja požara se je v petek zjutraj vil gost dim, ki bi lahko bil nevaren, a so pristojne službe ustrezno ukrepale. "V vsakem dimu so lahko nevarne snovi in za zmanjšanje tveganja za zdravje je velikega pomena, da zmanjšamo izpostavljenost. V primeru konkretnega požara je bil ta hitro obvladan, tudi navodila prebivalstvu so bila objavljena zelo hitro," so navedli na inštitutu.

Požar je izbruhnil v petek zgodaj zjutraj na deponiji odpadnega materiala v naselju Bezena. Zaradi dima so gasilci takrat objavili poziv prebivalcem v dolini reke Drave med Rušami in Mariborom, da zaprejo okna in ne zračijo stanovanj. Potem ko so požar pogasili, so ta poziv preklicali.

Zgorelo je okoli 40 ton odpadkov. Po zagotovilih lastnika deponije je šlo za nenevarne industrijske odpadke, za odlaganje katerih so imeli vsa potrebna dovoljenja. Vzrok za požar ni znan, policija zadevo še preučuje.

Gre za območje, ki je nekoč pripadalo Tovarni dušika Ruše, zdaj pa je v zasebni lasti. Po podatkih policije je tam odloženih približno 15.000 ton nenevarnih odpadkov.