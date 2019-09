Na murskosoboški urgenci je izbruhnil pretep. Foto: MMC RTV SLO

Največ težav je povzročil dražilni plin, ki so ga nepridipravi odvrgli v prostorih urgence med pretepom, je povedal strokovni direktor bolnišnice Daniel Grabar in dodal: "Naš varnostnik je zaznal večjo skupino moških s koli, palicami za golf in kiji, ki so se napotili proti prostorom urgence. Poskušal jih je zaustaviti, vendar so ga na silo odrinili, udarili po roki in vdrli v prostore urgentnega centra. Tam so napadli skupino v čakalnici, ki je čakala na oskrbo. Med pretepom in kričanjem so odvrgli dve pločevinki z dražilnim plinom, tako da smo imeli največ težav prav zaradi tega plina, ki se je širil po prostorih urgence. Ravno v ambulanti ob tej čakalnici je osebje oživljalo pacientko z zastojem srca. Tak plin lahko pomeni smrtno nevarnost za takega pacienta. Naknadno se je ta plin širil po prostorih bolnišnice, zaradi tega so imeli nekaj težav bolniki na dializi, ki se niso mogli nikamor umakniti. Dejansko je to predstavljalo največjo grožnjo našim zaposlenim, predvsem pa bolnikom."

Grabar je še dejal, da so bili poškodovani iz skupine, ki je bila napadena. "Poškodbe smo ambulantno oskrbeli in bolnike odpustili v domačo oskrbo. Med njimi tudi našega varnostnika zaradi lažje poškodbe roke. Ljudje v čakalnici so se razbežali, nekateri so bili tudi na nosilih, ki so jih svojci težko umaknili, zato so imeli težave zaradi dražilnega plina. Tudi nekaj zaposlenih, zlati tisti, ki so alergiki, je imelo težave z dihanjem. K sreči so se zadeve umirile," je še dejal.

Za večjo varnost v bolnišnicah

"Ker so taki dogodki res nepredvidljivi, težko ukrepamo. Takrat razen osebja, ki je tukaj takrat prepuščeno takim dejanjem, težko poskrbimo za varnost. Res je bilo to sredi dneva, ko nas je bilo tukaj več, da v tem primeru osebje neposredno ni bilo ogroženo, bi se pa zagotovo morali tudi na različne načine znajti in braniti. Tako da bo zagotovo potrebno še kako reči o varnosti osebja v bolnišnicah," je sklenil Grabar.