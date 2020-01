Smučišče Turracher Höhe. Foto: MMC RTV SLO

Slovenski smučar je padel v bližini ograje, ki jo je nato podrl in padel 100 metrov po strmem pobočju.

74-letniku so takoj na pomoč priskočili reševalci na smučišču, a so bile poškodbe padca prehude. Kot so pojasnili na policiji, mu niso mogli več pomagati, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.