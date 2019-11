Tovorno vozilo (slika je simbolična). Foto: BoBo

Voznik tovornjaka je v ponedeljek ob 8. uri zvečer občutil nenadno slabost in zato zapeljal na odstavni pas, pri čemer je poškodoval več metrov ograje, preden je obtičal.

Posredovali so prostovoljni gasilci iz Logatca in Vrhnike ter gasilci ljubljanske gasilske brigade, ki so odklopili akumulatorje in prečrpali gorivo iz poškodovanega rezervoarja ter pomagali logaškim reševalcem pri reanimaciji.

Kljub intervenciji pa je voznik tovornjaka umrl, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.