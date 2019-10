Na jadranski magistrali umrl slovenski motorist

Med Senjem in Karlobagom se je v soboto okoli 14. ure zgodila nesreča, v kateri so bili udeleženi trije motorji s slovenskimi registrskimi tablicami. Eden od motoristov je izgubil življenje, huje poškodovano žensko so prepeljali v bolnišnico.