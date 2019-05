Jadralnemu padalcu se je med poletom najverjetneje zaradi sunka vetra zaprlo padalo. Foto: BoBo

Policisti, ki so bili o nesreči obveščeni v sredo nekaj pred 15. uro, so ugotovili, da je 49-letni jadralni padalec iz Madžarske, sicer udeleženec tekmovanja v jadralnem letenju, letel nad pobočjem Stola nad Kobaridom, pri čemer se mu je med vasjo Staro selo in Kobaridom najverjetneje zaradi sunka vetra zaprlo padalo. Rezervno padalo mu je uspelo odpreti šele tik nad tlemi, tako da se je ob pristanku poškodoval. Pristal je na kraju, imenovan Starijski vrh.

Na kraj dogodka so hitro prišli pripadniki gorske reševalne službe Tolmin in reševalci helikopterske nujne medicinske pomoči z vojaškim helikopterjem z Brnika.

Ponesrečeni Madžar je ob prihodu reševalcev najverjetneje zaradi trdega pristanka občutil močne bolečine v predelu hrbta, pozneje pa so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnji pregled v splošno bolnišnico na Jesenice.

Bovški policisti bodo o dogodku obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.