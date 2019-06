Na Ravnah na Koroškem se je smrtno ponesrečil jadralni padalec. Foto: BoBo

Reševalci Zdravstveno-reševalnega centra Koroška so prihiteli na kraj nesreče in mu nudili medicinsko pomoč, a je vseeno umrl, so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Pri nesreči je tuja krivda izključena, so povedali na Policijski upravi Celje. O dogodku so bile obveščene tudi pristojne službe.