Tovornjak, ki je obstal na tirih in je vanj trčil vlak, je prevažal meso. Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Ljubljanski policisti so bili okoli 10.30 obveščeni o prometni nesreči na železniškem prehodu na Jurčkovi cesti v Ljubljani, v kateri so bili udeleženi vlak, tvorno vozilo in avtomobil.

V vlaku sta bila lažje poškodovana strojevodja in potnik. Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Policisti so ugotovili, da se je 50-letni voznik tovornega vozila s prikolico zaradi zastojev pred njim nepravilno ustavil na prehodu čez železniško progo in čakal, da se promet sprosti. V tem trenutku pa je iz smeri Lavrice proti Ljubljani pripeljal vlak in trčil v priklopno vozilo. Tovornjak je odbilo, trčil je še v drog ter osebno vozilo, ki je pripeljalo iz nasprotne smeri proti železniškemu prehodu. V nesreči sta se lažje poškodovala strojevodja in eden izmed potnikov.