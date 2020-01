Zlatan Kudić pred policijsko postajo v središču Ljubljane. Novinarjem je dejal, da "se bomo pogovarjali, ko bo pravi trenutek". Foto: MMC RTV SLO

Kudića so še isti dan odpeljali v pripor, zato bo na konec sojenja, pred katerim je septembra tudi pobegnil, dočakal na Povšetovi.

Kje se je Kudić potikal v času, ko je bila razpisana tiralica, ni znano. Njegov zagovornik nam je danes zatrdil, da je bil vsaj decembra zagotovo v Sloveniji in celo prevzemal pošto. Prijeli so ga na silvestrovo v središču Ljubljane, najbrž kar doma, saj v središču glavnega mesta tudi živi. Zdaj ga bodo na sojenje, ki se vleče že skoraj sedem let, pripeljali iz pripora, je za TV Slovenija poročala Sabina Zonta.

"Lahko slikate, lahko me gledate, vam, novinarjem, pa se bom zadržal izjav, da ne bi bili užaljeni. Ko bo pravi trenutek, se bomo pa pogovarjali," je pred policijsko postajo v središču Ljubljane novinarjem dejal Kudić.

"Lahko slikate, lahko me gledate, vam, novinarjem, pa se bom zadržal izjav, da ne bi bili užaljeni. Ko bo pravi trenutek, se bomo pa pogovarjali."

Izginil pred koncem sojenja

Ko so na sojenju prišli do zaključnih besed, je Kudić, nekdanji direktor propadlega ljubljanskega Maxicoma, izginil. Z dvema soobtoženima se brani očitkov o davčni utaji, pranju denarja in ponareditvi oziroma uničenju poslovnih listin – izdajal naj bi fiktivne račune, nato pa zahteval preplačan DDV. Skupno naj bi pridelal 25 milijonov evrov davčnega dolga.

Kdaj se bo sojenje sploh nadaljevalo oziroma končalo, na sodišču za zdaj ne želijo napovedati. Obramba je namreč predlagala izločitev senata. Predsednik sodišča pa o tem še ni odločil.

Je pa jasno, da Furs na poplačilo 25 milijonov dolga ne more upati. Kudićevo podjetje Maxicom je namreč izbrisano iz registra in ni več na seznamu davčnih dolžnikov. Dolgove bi Furs lahko terjal v kazenskem postopku kot premoženjski zahtevek. A vprašanje je, ali ima Kudić, uradno, sploh kaj premoženja.