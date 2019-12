Danijel Božić je izginil po pretepu v Ankaranu, so poročali mediji. Foto: BoBo

Pogrešani Danijel Božić je od doma odšel sredi novembra, nazadnje pa so ga videli na območju Ankarana. Že pred dnevi, ko so zaprosili za informacije o pogrešanem, so s koprske policijske uprave (PU) sporočili, da bi lahko bil žrtev kaznivega dejanja.

Podrobnosti niso znane, so pa pojasnili, da so policisti in kriminalisti PU-ja Koper 15. novembra na območju Ankarana obravnavali kaznivo dejanje nasilništva ter kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem.