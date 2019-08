Policija je konec julija sporočila, da so v štirih slovenskih krajih ujeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo, in dodali, da so pri tem v Sodražici prijeli dva slovenska državljana in enega Pakistanca, ki so osumljeni prevoza in organizacije prevoza tujcev.

Portret Lidije Mavretič, ko je leta 2004 kandidirala za evropsko poslanko. Foto: BoBo

Da sta bila Slovenca, ki sta osumljena tihotapljenja prebežnikov Lidija Mavretič in njen mož, je že v četrtek poročal POP TV. Mavretičeva se je leta 2004 potegovala za mesto evropske poslanke kot kandidatka Združene liste socialnih demokratov. V stranki SD so v odziv na poročanje medijev zapisali, da Mavretičeva ni članica njihove stranke, prav tako v SD-ju ni nikoli zasedala nobene funkcije in v stranki ni aktivna od leta 2004. "Kar vemo o dogodku, s katerim je domnevno povezana, smo izvedeli iz medijev. Če navedbe medijev držijo, gre za nesprejemljivo dejanje, ki ga v stranki SD ostro obsojamo," so zapisali.

Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, podana pa je bila tudi kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

Mavretičeva je javnosti sicer postala znana leta 1996, ko je postala prva vinska kraljica Slovenije. Zatem se je podala v politične vode in pred 15 leti neuspešno kandidirala za evropsko poslanko.