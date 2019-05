Sodišče je presodilo, da je bila razrešitev Marjana Ferjanca nezakonita. Foto: DZ/Barbara Žejavac

Svet zavoda se je za razrešitev Ferjanca novembra 2017 odločil, ker so mu očitali nepravilnosti pri prevedbi plač in nepravočasno oddajo finančnega načrta bolnišnice, je poročal spletni Večer. Marjan Ferjanc, ki se je za tožbo odločil, ker je menil, da je bila njegova razrešitev politična. Ferjanc, ki je bil pred odstavitvijo na mestu poslovnega direktorja že tretji mandat, je na delovnem sodišču trdil, da so njegovo razrešitev pripravljali že nekaj časa, čeprav je bil leta 2016 znova imenovan za direktorja celjske bolnišnice in je bila bolnišnica v dobri kondiciji, s tem pa očitno zanimiva za vladajočo politiko.

V tožbi je zahteval, da sodišče ugotovi, da njegova razrešitev zaradi nepriprave finančnega načrta in nezakonite prevedbe plač nekaterim zaposlenim v nemedicinskem delu bolnišnice ni bila zakonita.

Ob tem je Ferjanc po pisanju Večera zahteval, da mu bolnišnica do konca mandata, to je sredi julija 2020, ko bi mu ta sicer potekel, vrne razliko v plačanih prispevkih in plači. Gre za okoli 40.000 evrov, a naj bi sodišče odločilo, da bolnišnici zneska ni treba plačati.

Odvetnik: Nova praksa vrhovnega sodišča

Kot je spletnemu Večeru pojasnil njegov odvetnik Andrej Janežič, gre za novo prakso vrhovnega sodišča v tovrstnih primerih. Menijo namreč, da gre pri takšnih zahtevah za vrnitev plače za odškodninsko in ne delovno-pravno odgovornost bolnišnice. Ker mu je sodišče naložilo še plačilo dela sodnih stroškov postopka, se bo Ferjanc v tem delu na sodbo pritožil.

Sicer pa gre za že drugo izgubljeno zadevo celjske bolnišnice na sodišču. Novembra lani je tožbo dobil že nesojeni kandidat za poslovnega direktorja Branko Gabrovec, ker ga je iz seznama kandidatov izločila kar razpisna komisija, ne pa svet zavoda. Po Ferjancu je vodenje celjske bolnišnice prevzela nekdanja poslanka SMC-ja Margareta Guček Zakošek.