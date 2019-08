Eksplozija je odjeknila v bližini premierjeve hiše. Foto: MMC RTV SLO/C. R.

Policisti so po do zdaj zbranih podatkih ugotovili, da sta neznana storilca v vrata stanovanjske hiše odvrgla najverjetneje močnejšo petardo in jih poškodovala. Poškodovanih v dogodku pa ni bilo, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti v povezavi z dogodkom še zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine dogodka.