Mege in piratke. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Tako so v torek na mejnem prehodu Krasinec policisti vozniku osebnega vozila z območja Semiča zasegli 850 petard. Prepovedano pirotehniko so mu zasegli, zoper kršitelja pa bodo izdali odločbo o prekršku.

Isti dan so v večernih urah metliški policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Rosalnicah ustavili 37-letno žensko in ji zasegli 1.401 petardo. Tudi njo čaka prekrškovni postopek.

V noči na torek pa so policisti med nadzorom prometa v bližini Metlike ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, ki ga je odklonil. Med postopkom so mu zasegli tudi 540 petard, ki jih je prevažal v vozilu. Zaradi kršitev so mu zasegli neregistriran avtomobil, zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti na sodišče naslovili obdolžilni predlog in uvedli prekrškovni postopek.

Zagrožena globa od 400 do 1.200 evrov

Poleg tega so policisti na podlagi odredbe sodišča v naselju v okolici Novega mesta opravili hišno preiskavo pri 27-letnem osumljencu. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 402 t. i. piratki in 30 nabojev. Zoper moškega so uvedli postopek o prekršku.

Za prodajo, posedovanje ali uporabo prepovedane pirotehnike je zagrožena globa od 400 do 1.200 evrov.

Kot so spomnili na novomeški policijski upravi, so v preteklih letih z zadovoljstvom ugotavljali, da je v prazničnem obdobju vedno manj pokanja petard in manj poškodb, letos pa so zasegli še veliko število prepovedne pirotehnike. "Žal nam je, da posamezniki še vedno ne razumejo, da je pokanje za veliko ljudi moteče, povzroča strah, občutek nevarnosti in onesnažuje okolje, ogrožene so tudi živali," so zapisali.