Moški se je sprehajal po Tartinijevem trgu. Foto: Aljoša Masten

V ponedeljek popoldne so policiste v Piranu obvestili o neznanem moškem, ki je hodil po Tartinijevem trgu z nožem v roki. Moški sicer ni grozil nikomur, je bilo pa videti, kot da nekoga išče.

Na kraju so policisti izsledili 40-letnega državljana Kanade, ki je v roki držal ponev, za pasom pa je imel večji kuhinjski nož. Ker se 40-letnik na pozive policistov v angleškem jeziku ni odzval in ni odložil noža, so ga policisti vklenili.

V nadaljevanju postopka je zdravnik zanj odredil prisilno hospitalizacijo v Psihiatrični bolnišnici Ljubljana Polje, so še sporočili s koprske policijske uprave.