V obmejnih območjih imajo pristojni precej dela. Foto: EPA

Med 6.00 v petek in 6. uro v ponedeljek so novomeški policisti izsledili in prijeli še 60 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. "Policijski postopki z 42 državljani Pakistana, petimi državljani Alžirije, štirimi državljani Bangladeša, po tremi državljani Maroka in Afganistana, dvema državljanoma Kosova in državljanom Sirije še niso zaključeni," so na PU-ju Novo mesto zapisali v sporočilu za javnost.

Sočasno so navedli še tri primere, ko so prebežnike in njihove vodnike ustavili v vozilih ‒ 11. oktobra so tako pri Krškem ustavili kombi volkswagen transporter nemških registrskih oznak in avtomobil znamke Ssangyong italijanskih registrskih oznak. "Med postopkom so ugotovili, da voznika s sopotnikoma prevažata devet državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Štirim sprovajalcem, prav tako državljanom Pakistana, so odvzeli prostost in jih pridržali," so pojasnili v sporočilu za javnost.

Podobno so naslednji dan ustavili tovorno vozilo slovenskih registrskih oznak in ugotovili, da v njem 41-letni državljan Srbije prevaža pet državljanov Sirije, v nedeljo dopoldne pa so policisti na območju Dolenjskih Toplic ustavili avtomobil volvo C30 avstrijskih registrskih oznak, v katerem sta 23-letna državljanka Avstrije in 27-letni državljan Sirije prevažala dva državljana Palestine in državljana Sirije.

Na območju PU-ja Ljubljana konec tedna obravnavali 33 tujcev

Ljubljanski policisti pa so v nedeljo na območju Grčaric izsledili in prijeli 10 tujcev (državljanov Pakistana in Bangladeša), ki so nezakonito prestopili državno mejo in ki so jih v osebnih vozilih prevažali 28-letni državljan Ukrajine, 27-letni državljan Pakistana in 28-letni državljan Romunije.

"Poleg tega so v Ljubljani, Grglju, Loškem Potoku in Pijavi Gorici prijeli 23 tujcev (državljanov Pakistana, Irana, Tunizije, Alžirije in Palestine), ki so nezakonito prestopili državno mejo," so še zapisali in dodali, da postopki obravnave tujcev še niso končani.

Podobno je bilo tudi na območju koprske policijske uprave, kjer so policisti od petka, 11. 10. 2019, od 6. ure, do danes do 6. ure, obravnavali 28 ljudi, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo ‒ devet je bilo državljanov Pakistana, 5 državljanov Iraka, po štirje so bili iz Egipta in Nemčije, trije iz Irana, dva iz Indije in državljan Sirije.