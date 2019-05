Vsi obtoženi v korupcijski aferi so se izrekli za nedolžne. Foto: BoBo

Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov.

Tožilec Iztok Krumpak je na predobravnavnem naroku Kavčiču očital, da je od družbe Emporio Medical, zato da bo ta še naprej dobavljala ortopedski material, zahteval in tudi prejel nedovoljene nagrade v skupni višini nekaj manj kot 107.000 evrov. S tem namenom je po tožilčevih besedah Kavčič skupaj z ženo odprl bančni račun v Avstriji.

Kavčiču je ponudil, da bo zanj zahteval nižjo kazen, če bo priznal krivdo. V tem primeru bi zahteval triletno zaporno kazen v obliki zapora ob koncu tedna, 30.000 evrov denarne kazni, vrnitev nezakonito pridobljenega premoženja in enoletno prepoved opravljanja poklica. Kavčič je priznanje krivde zavrnil in se izrekel za nedolžnega. Zato je Krumpak napovedal, da bo za obtoženega zahteval daljšo zaporno kazen, ne v obliki zapora ob koncu tedna, višjo denarno kazen, odvzem nezakonito pridobljenega premoženja in daljšo prepoved opravljanja poklica.

Kavčičev zagovornik Boštjan Penko je zanikal, da bi njegova stranka kadarkoli zahtevala ali prejela nedovoljeno nagrado. Pojasnil je, da so bila nakazila na avstrijski bančni račun plačilo za "dodatno strokovno delo", ki ga Kavčič že več let opravlja za proizvajalca ortopedskega materiala Biomet. Po Penkovih besedah je odprtje bančnega računa v Avstriji zahtevala družba Emporio Medical, ki je prodajala Biometov material. Dodal je, da je bilo Kavčičevo sodelovanje z Biometom "sprva slabše formalizirano", v nadaljevanju pa so ga uredili z ustreznimi pogodbami. Pelko je predlagal zaslišanje več prič, ki naj bi potrdile Kavčičevo delo za Biomet.

Teden dni predobravnavnega naroka

Predobravnavni narok se je za obtožene v korupcijski aferi v zdravstvu začel pred tednom dni. Takrat so pred sodnico stopili predstojnik ortopedske klinike ljubljanskega kliničnega centra Vane Antolič, vodja lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli in nekdanja zakonita zastopnica družbe Emporio Medical Jana Šturm. Vsi trije so se izrekli za nedolžne.

Odvetnik Penko je podobno kot obramba Faganelijeve sodišču predlagal, naj opravi poizvedbe, povezane s kazenskimi postopki zoper nekdanji lastnici družbe Emporio Medical Ano in Urško Jurkovič. Slednja naj bi namreč v zameno za imuniteto kriminalistom razkrila dogajanje in imena vpletenih v aferi podkupovanja v zdravstvu, zato ju ni med obtoženimi.

Korupcijska afera s podkupovanjem zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih v zameno za izbor medicinskih materialov in zdravil sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na 58 naslovih na območjih policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor.

Nekaj postopkov že zastaralo

Poleg Antoliča, Faganelijeve, Šturmove in Kavčiča so med obtoženimi tudi radiolog iz ljubljanskega kliničnega centra Zoran Milošević, ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman, travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović, nekdanji vodja ortopedije v tej bolnišnici Samo Karel Fokter, Rok Vengust z ljubljanske ortopedske klinike, Miloševićev sin Mihael Štamberger Milošević in nekdanji komercialist v družbi Emporia Medical Darko Žafran. Obtožena pravna oseba je družba Advanta.

Medtem pa so že zastarali postopki zoper radiologa iz UKC Maribor Jožefa Matelo in njegovega sina Primoža Matelo, nekdanjega komercialista v družbi Emporia Medical Marina Tadića in vodjo lekarne na ljubljanskem onkološkem inštitutu Moniko Sonc.