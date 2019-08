Foto: MMC RTV SLO

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je otrok hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti, zato so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

O stanju otroka v nedeljo še ni bilo novih informacij.

Policisti in kriminalisti so po dogodku opravili ogled kraja in začeli zbiranje obvestil. O nesreči sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec.