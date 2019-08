Foto: Pixabay

Sodniku sodijo zaradi očitkov o zalezovanju njegove nekdanje intimne prijateljice. A sojenje poteka dlje, saj njegova obramba vlaga najrazličnejše zahtevke.

Po poročanju Večera je Omerzujev odvetnik Velimir Cugmas zahteval izločitev sodnice, nato tudi njenega nadrejenega in celo vrhovnih sodnikov, ki so odločali v njegovem kazenskem, disciplinskem in upravnem postopku. Prizadeval si je za prenos pristojnosti na drugo sodišče, zunaj območja mariborskega, a so ga vrhovni sodniki zavrnili. Ker je pri predlogu vztrajal še naprej, mu je sodnica Karmen Krajnc zaradi zavlačevanja postopka prisodila 500 evrov kazni, nato pa še enkrat 1.500 evrov.

Takrat se je pojavil tudi sum o upravičenosti zdravniškega potrdila, na podlagi katerega je sodišče junija za Omerzuja preklicalo kar tri obravnave. Njegova osebna zdravnica je namreč zapisala, da dva tedna ne bo sposoben za sojenje, a je zdaj sodišče ugotovilo, da v tem času Omerzu ni bil niti en dan na bolniški. Tudi sodni izvedenci so ocenili, da je sposoben za sojenje.

Grozi ji višja kazen kot obtoženemu

Če se bo v preiskavi pokazalo, da je zdravnica pacientu naklepno pomagala pri izmikanju sojenja, ji bodo sodili, piše Večer. Kazen za tako kaznivo dejanje je predpisana do treh let zapora. To pa je več, kot grozi Omerzuju, saj za zalezovanje zakonodaja predpisuje kazen do največ dveh let zapora.