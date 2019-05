Alkotest je voznici pokazal 1,53 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Foto: BoBo

Nekaj minut po 1. uri ponoči so mariborske policiste obvestili o terenskem vozilu, ki je v eno od križišč v Mariboru zapeljalo pri rdeči luči. Vozilo je pot nadaljevalo na cesti proti Slivnici pri Mariboru, kjer je ostale udeležence ogrožalo z vijuganjem po vozišču.

Policisti so krenili v akcijo in vozilo na podlagi obvestil izsledili na avtocesti blizu Slovenske Bistrice. Takrat je peljalo s hitrostjo le približno od 20 do 30 kilometrov na uro. Vozilo so ustavili, v nadaljnjem postopku pa ugotovili, da ga je vozila 45-letna voznica iz okolice Maribora, ki nima vozniškega dovoljenja. Preizkus z alkotestom pa ji je pokazal kar 1,53 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka.

Vozilo so voznici zasegli

Policisti so vozilo zasegli, zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, vožnje pod vplivom alkohola in storitve več cestno prometnih prekrškov bodo zoper voznico podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Zahvaljujejo pa se vsem voznikom, ki so jih opozorili na nevarno voznico. "Morda smo skupaj preprečili novo tragedijo na naših cestah," so še zapisali v sporočilu za javnost.