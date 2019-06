Korošica. Fotografija je simbolična. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je na goro podal v družbi še treh planincev, nesreča pa se je zgodila nekaj pred 22. uro, ko je na poti iz Kamniške Bistrice mimo Petkovih njiv zdrsnil po pobočju.

Posredovali so kamniški gorski reševalci, ki so sredi noči prišli do planincev in ob 0.50 do umrlega planinca. Gorski reševalci so letos po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije v gorah posredovali že več kot 200-krat, umrlo je 17 ljudi.