"Voznica bi verjetno morala biti v komi, ne v avtomobilu za volanom. Človekovi odzivi za vožnjo so sicer že precej zmanjšani pri pol promila, ko ni več mogoča normalna vožnja," so opozorili na Policijski upravi Kranj.

Ko so voznici odredili preizkus alkoholiziranosti, je naprava pokazala kar 1,83 mg/l alkohola v izdihanem zraku. To je stopnja, pri kateri človeške funkcije niso samo oslabljene, ampak že začnejo odpovedovati, so navedli policisti.

Nekoliko manj, a vseeno zelo veliko alkohola je imel v izdihanem zraku ponoči tudi voznik avtomobila, ki mu je elektronski alkotest pokazal dva promila oziroma 0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Še trem voznikom so policisti zasegli vozila. Eden je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, drugi je ob tej kršitvi tudi odklonil strokovni pregled in vozil neregistriran avtomobil z drugimi registrskimi tablicami, tretji pa se je policijski kontroli poskušal izogniti z begom, vendar je zaradi prehitre vožnje obstal na krožišču. V postopku se ni upiral. "Tukaj ne gre za majhne napake voznikov, ampak zelo tvegano in ogrožajoče početje, ki se v delčku sekunde lahko spremeni v tragedijo. Zato ne počnite tega," so pozvali na policiji.