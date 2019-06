Nesreča se je zgodila na območju rižanskega vodovoda. Foto: BoBo

Vzrok naj bi bilo udrtje tira ali ovira na tiru, poroča dopisnica TV Slovenija Eugenija Carl. Dve cisterni puščata gorivo. Gasilci so zaradi nevarnosti eksplozije mesto nesreče polili s peno.

Iztirjenje se je zgodilo ob izhodu iz predora.

Kot je za TV Dnevnik poročala Irena Cunja, naj bi po neuradnih podatkih v tla steklo 25 tisoč litrov snovi. Prizorišče nesreče sta že obiskala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Iztirjenje vlaka

Poveljnik gasilske brigade Koper Denis Glavina je povedal, da je imela kompozicija 18 vagonov in šest od njih se je v predoru iztirilo. Dva vagona sta se pri tem "prislonila" na zid in iz njiju je iztekal kerozin.

Pristojne službe preverjajo morebitno izlitje goriva v podtalnico, saj gre za vodovarstveno območje rižanskega vodovoda.

Iz Rižanskega vodovoda so za TV Slovenija povedali, da so že preusmerili oskrbo prebivalstva s pitno vodo in si pomagajo s kraškim vodnim virom in iz Hrvaške z istrskim vodnim virom.

Vlak se je iztiril ob izhodu iz predora. Foto: BoBo

Ohromljen železniški promet

Predstavnik policijske uprave Koper Dimitrij Marušič je za STA povedal, da v nesreči nihče ni bil poškodovan. Kot je pojasnil Marušič, vzrok nesreče še ni znan, saj ogled kraja še poteka in so pristojne službe na samem kraju dogodka.

"Zdaj delamo vse, da se to čim prej sanira, se pravi, da se odstranijo tisti vagoni, ki so nepoškodovani, iz tistih poškodovanih pa, da se čim prej prečrpa gorivo," je za STA povedal Mes.

Najprej si bodo ogledali obseg škode, nato pa bodo poskusili znova vzpostaviti pretočnost proge. Kdaj bo spet mogoče vzpostaviti promet na omenjeni železniški progi, Mes še ni mogel oceniti.

Pri iztirjenju vlaka pri Hrastovljah so se prevrnile cisterne s kerozinom. Foto: TV Slovenija/Eugenija Carl