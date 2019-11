Foto: BoBo

Policijska uprava Ljubljana je bila včeraj pozno zvečer obveščena o nesreči, v kateri je umrl 77-letnik iz okolice Ljubljane. Z avtomobilom znamke Nissan Qashqai je vozil po makadamski gozdni cesti od kraja Kot proti kraju Ravni Osredek. Vozilo je na razmočenem vozišču zdrselo preko levega roba vozišča čez previs in obstalo naslonjeno na drevo. Moški je med izstopanjem iz avtomobila padel po strmem pobočju približno 50, 60 metrov v globino. Zaradi poškodb ob padcu je na kraju umrl.

Gasilci PGD Litija in Kostrevnica so zavarovali kraj nesreče, v globeli našli poškodovanega voznika in povlekli vozilo nazaj na vozišče. Reševalci NMP Litija moškemu niso več mogli pomagati.