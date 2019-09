Frančeškinu je prvostopenjsko sodišče zaradi zlorabe položaja v zvezi s plačili družbi Edes prisodilo 10 mesecev zapora, v katerega mu ne bo treba, če v treh letih preizkusne dobe ne bo ponovil kaznivega dejanja. Agrarii bo moral plačati 36.000 evrov in plačati stroške sodnega postopka, danes pišejo Primorske novice.

Foto: Radio Koper/Tjaša Škamperle

Sodnica Tatjana Pavlovec je po pisanju časnika ugotovila, da je v letu 2012 odobril več izplačil družbi Edes, s katero je sodelovala tudi njegova družba Solera, za izplačila pa ni bilo pravne podlage. Njegov namen je bil družbi Edes pridobiti protipravno premoženjsko korist, Agrarii pa je s tem povzročil za 36.000 evrov škode, je pojasnila.

Tožilstvo mu je očitalo, da je Agrario oškodoval za nekaj več kot 80.000 evrov in zanj predlagalo leto in tri mesece zapora s triletno preizkusno dobo. Na podobno vsoto so premoženjsko pravni zahtevek ocenili tudi v Agrarii. Medtem pa je Frančeškinov zagovornik Borut Kariž vztrajal, da ni prišlo do oškodovanja Agrarie in predlagal, naj ga sodišče oprosti. Na obsodilno sodbo je že napovedal pritožbo.

Sedanji direktor Agrarie Robert Fakin je poudaril, da je sodba pravična in logična, za Agrario pomeni vsaj delno zadoščenje. Po pisanju časnika je še izrazil upanje, da bo sodba postala pravnomočna in da bo Agraria dobila denar povrnjen.