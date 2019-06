Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo pet ljudi. Foto: BoBo

Voznik traktorja s priklopnikom je prevažal drva, pri vožnji po klancu navzdol pa je v desnem ovinku zapeljal skrajno levo na brežino. Traktor se je močno nagnil in prevrnil na voznika, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo pet ljudi, so še sporočili s PU Novo mesto. Dva potnika v osebnem avtomobilu, pešec, motorist in voznik traktorja. V enakem obdobju lani so zabeležili šest smrtnih žrtev.