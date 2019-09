Policisti so voznika kombija ustavili. Foto: BoBo

Policisti so vozilo ustavili in voznika obravnavajo v prekrškovnem postopku zaradi kršitve pri prevozu oseb in vožnje pod vplivom prepovedanih mamil, so pojasnili na policijski upravi Kranj in dodali, da je bil voznik na hitrem testu na prepovedana mamila pozitiven na kokain.

"Gre za zelo nerazumno in nesprejemljivo početje, saj ima vsaka kršitev zase ali kombinacija takih kršitev v prometu že ob najmanjši napaki lahko zelo hude posledice," je ob tem opozoril predstavnik PU-ja Kranj.

Ob tem je spomnil na pravilen način vožnje: "V vozilu se udeleženci lahko vozijo samo na način, ki ga je določil proizvajalec vozila. Potniki morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu."