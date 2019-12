Pri večini vozil so ugotovili kritične napake na vozilih. Foto: Policija

Ljubljanski kriminalisti so konec novembra izvedli več preiskav v zvezi s sumom korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z izvajanjem tehničnih pregledov na območju Ljubljane. Preiskava se je začela na podlagi informacij, da je mogoče v Ljubljani opraviti tehnični pregled vozila, čeprav vozilo ni tehnično brezhibno. "Pri nadaljnjem preverjanju informacij smo ugotovili, da se tovrstna praksa pri enem izmed izvajalcev tehničnih pregledov redno odvija, zato je v stekla intenzivna kriminalistična preiskava," so zapisali v PU Ljubljana.

Mehaniki jemali podkupnine

V preiskavi so ugotovili, da vseh osem mehanikov pri enem od ponudnikov tehničnih pregledov prejema podkupnino v zameno za potrdilo o tehnični brezhibnosti vozil, ki v resnici niso tehnično brezhibna. Kot navajajo policisti, so voznikom tovornjakov, polpriklopnikov in osebnih vozil potrjevali brezhibnost le na podlagi papirjev, ne da bi vozila videli, ali pa so namesto okvarjenega vozila na stezo zapeljali drugo, tehnično brezhibno vozilo, na mesto, kjer se ne zapisujejo elektronski podatki, pa so ročno vpisovali lažne podatke.

"Več kot 100 sodelujočih kriminalistov in policistov je opravilo 35 hišnih in osebnih preiskav, na katerih so bili zaseženi predmeti in listine, ki bodo služile kot dokaz v kazenskem postopku. Štirim osebam je bila odvzeta prostost."

Po Ljubljani vozil tovornjak s povsem okvarjenimi zavorami

Policisti so med izrednimi tehničnimi pregledi preverili 19 tovornih vozil, 7 polpriklopnih vozil in 12 osebnih vozil. Nobeno od 38 vozil ni opravilo izrednega tehničnega pregleda. Pri večini vozil so ugotovili kritične okvare, zaradi katerih so pomenili nevarnost za druge udeležence v prometu. Še posebej kritična so bila večja tovorna vozila, ki so imela okvarjene krmilne mehanizme, zavore in blažilne sisteme.

"Med vsemi primeri bi izpostavili tovorno vozilo, specializirano za prevoz betona, ki je imelo povsem okvarjen zavorni sistem in je zaviralo le z motorjem. To vozilo je bilo še do nedavnega vsakodnevno v prometu, predvsem na območju Ljubljane."

Kot je ugotovila policija, so stranke ob prihodu na tehnični pregled že same opozorile, da vozilo ne bi opravilo tehničnega pregleda, a so se kljub temu namesto za popravilo raje odločile za podkupovanje preglednika in vozilo nato registrirale.

Na dan naj bi bilo lažno potrjenih tudi do 20 vozil, ki so jim kljub hudim okvaram dovolili nadaljnjo vožnjo v prometu. "Kratek izračun pokaže, da je lahko preglednik mesečno prejel skupno vsaj še eno svojo plačo zgolj z opravljanjem opisane nezakonite dejavnosti oz. s podkupninami," so pojasnili na policiji.