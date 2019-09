Do nesreče je prišlo na nadmorski višini 1.500 metrov. Foto: BoBo

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, sta plezalca, oba doma iz Zgornjega Posočja, v soboto ob okoli 7.30 začela plezati v alpinistično plezalni smeri, imenovani Nova smer, v steni na Vrh Labrje v pogorju Veliko Špičje.

Kot prvi je pričel v navezi plezati 23-letnik in je po zaključku prvega raztežaja uredil viseče sidrišče (varovališče z metulji). Za njim je priplezal drugi soplezalec, ki si je uredil varovanje na tem varovališču. Tudi drugi raztežaj je začel plezati 23-letni plezalec in pri varovanju uporabljal zatiče in varovalne metulje.

Drugi plezalec si je poškodoval roko

Med varovanjem in podajanjem vrvi prvemu plezalcu v navezi se je drugemu plezalcu podrlo varovališče (t. i. štant iz varovalnih metuljev). Padel je približno 15 metrov navzdol po steni, med padanjem pa je za seboj vrv potegnila tudi prvega, 23-letnega plezalca.

Med padanjem obeh plezalcev se je nato vrv ujela na kamniti rogelj, tako da je 22-letni plezalec po približno 15 metrih padanja obvisel pod skalno polico in pri tem utrpel poškodbo desne roke. 23-letni plezalec pa je po približno 50 metrih padanja obvisel na vrvi, vendar je pri padcu in udarcu v steno utrpel hude poškodbe različnih delov telesa ter na kraju podlegel poškodbam.

Po nesreči, do katere je prišlo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, so na kraj prišli gorski reševalci in helikopter, ki so 23-letnega planinca prepeljali v dolino, 22-letnika pa s helikopterjem v bolnišnico na Jesenice.

Policija je o nesreči obvestila tudi preiskovalno sodnico novogoriškega okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici.