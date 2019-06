Policija vse, ki bi kar koli vedeli o njegovem izginotju, znova prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Foto: PU Nova Gorica

Kot so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, iskalna akcija, ki jo vodi Policijska postaja Bovec, na območju trdnjave Kluže in bližnje okolice, v soteski reke Koritnice, poteka že četrti dan zapored, pogrešanega pa še niso našli.

Bovškim policistom in policistom gorske policijske enote so se tudi tokrat pridružili gorski reševalci in gasilci iz Bovca ter predstavniki tamkajšnje civilne zaščite. V prejšnjih dneh so območje pregledovali tudi z letalnikom.

Območje iskanja so si v soboto in danes ogledali tudi ožji sorodniki pogrešanega. Policija jim je predstavila izvedene in načrtovane dejavnosti pri iskanju.

Po doslej zbranih podatkih sta bila britanska državljana, stara 23 in 27 let, v četrtek na južni strani trdnjave Kluže. Mlajšemu je v sotesko deroče reke Koritnice padel mobilni telefon, zaradi prepadnosti in strmega terena pa ni mu uspelo priti do desnega brega reke, kjer bi izgubljeni telefon lahko bil.

Oba sta se zato s kombijem odpeljala po regionalni cesti približno pol kilometra naprej od trdnjave v smeri Loga pod Mangartom in parkirala. 23-letnik je šel ob približno 17.45 iskat telefon ob levem bregu reke, kmalu zatem pa se je za njim izgubila vsaka sled.

Teren na tem območju je zelo strm in nevaren, zaradi obilnih padavin v zadnjem času pa je vodostaj Koritnice povišan.