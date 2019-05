Foto: Pixabay

Čeprav so policisti medije že večkrat obvestili o primerih tovrstnih dogodkov, opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni in pozorni na neznance, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo.

Žrtve so po izkušnjah policistov predvsem starejši občani. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in pojasnili, da so serviserji, da prihajajo odkupit staro železo, da so iz elektro podjetja, da si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov idr. Na ta način jih izvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom.

To izkoristijo sostorilci kaznivih dejanj, ki v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in ukradejo v večini primerov denar ter nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki so zamotili žrtev, pa se vljudno poslovijo in odidejo. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj dogodka tudi zapustijo.

Občanom ob takšnih primerih policisti svetujejo, naj imajo ljudi, ki so prišli do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj tudi zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi gredo samo za vogal.

Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz in morebitne posebne lastnosti oseb ter vozilo, s katerim so se neznanci pripeljali.

Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, pa jim policisti priporočajo, da takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.