V iskalno akcijo so vključili tudi pse in brezpilotnika. Foto: EPA

Slovensko turistko iščejo od torka popoldne, ko je izginotje prijavil njen soprog. V četrtek so pogrešano žensko iskali na širšem območju Narodnega parka Mljet s helikopterjem, je potrdilo hrvaško ministrstvo za obrambo. V iskalni akciji so sodelovali tudi hrvaški gorski reševalci (HGSS), a pogrešane osebe še niso našli, so sporočili na spletni strani hrvaškega obrambnega ministrstva.

Vodja HGSS v Dubrovniku Marijo Begić je povedal, da iskalna akcija poteka na kopnem in morju. Poleg vojakov in gorskih reševalcev so na terenu tudi uslužbenci narodnega parka in gasilci. Vključili so tudi iskalne pse in brezpilotnika, je poročal Dubrovački vjesnik.

Begić je dejal, da se je slovenski par v torek okoli 13. ure sprehajal po poteh v parku. Vse sledi za 63-letnico so se izgubile na območju mljetskih jezer, ki jih prav tako preiskujejo. Poudaril je, da slovenska državljanka ni imela zdravstvenih težav in da bodo iskanje nadaljevali, čeprav niso našli nobenih novih sledi.