Državljana BiH-a sta oropala bencinski servis na Celovški cesti v Ljubljani. Foto: BoBo

37-letni državljan BiH-a je v prodajalni z grožnjami, podkrepljenimi z nožem, od zaposlenih zahteval denar. Potem ko ga je ukradel, je skupaj s 35-letnikom s kraja peš pobegnil proti Litostrojski cesti.

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so policisti takoj po obvestilu o ropu začeli iskati storilca. Ugotovili so, da sta se osumljenca po dejanju zatekla v eno od stanovanj na Litostrojski cesti, zato so policisti kraj zavarovali in osumljenca tudi prijeli.

Ob prijetju se nista upirala, prav tako ni bil nihče poškodovan. Zoper oba je bilo odrejeno pridržanje, sicer pa so ju v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja. Policisti preiskavo še nadaljujejo.