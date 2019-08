Policisti so imeli v preteklih dneh veliko dela z nezakonitimi prehodi meje. Foto: BoBo

Črnomaljski policisti so v bližini Ručetne vasi pri Črnomlju v sredo ustavili kombinirano vozilo z italijanskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil Romun. Pri pregledu so v tovornem delu odkrili 36 Pakistancev, ki so državno mejo prestopili zunaj mejnih prehodov. Vsem so odvzeli prostost, 51-letnega Romuna pa so s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Število nezakonitih prehodov meje v prvem polletju (do konca junija) po letih. Foto: MMC RTV SLO

Število nezakonitih prehodov meje v prvih sedmih mesecih leta 2018 in 2019 glede na državljanstvo. Foto: MMC RTV SLO

Brežiški policisti so v četrtek na dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani nekaj pred 7. uro ustavili osebni avtomobil in kombi. V postopku so ugotovili, da je v kombiju 33 tujcev, ki so v državo prišli zunaj mejnih prehodov – 15 Afganistancev, 14 Turkov, trije Sirci in Palestinec. Voznika kombija in avtomobila, oba hrvaška državljana, so pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Mariborski policisti so v četrtek v Malem Okiču v občini Cirkulane ob hrvaški meji ustavili 40-letnega Srba, ki je v najetem vozilu ljubljanskega registrskega območja nedovoljeno čez državno mejo s Hrvaško prepeljal 14 tujcev. Srba so pridržali in ga bodo kazensko ovadili, preostale tujce pa so vrnili hrvaškim varnostnim organom, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Prijeli tudi Indijca s praznim vozilom

Črnomaljski policisti so v sredo v Drenovcu ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil Indijec. Vozilo s francoskimi tablicami so zasegli, tujcu pa odvzeli prostost, saj se je izkazalo, da je državno mejo med Italijo in Slovenijo prestopil na nedovoljen način.

V zadnjih dveh dneh so policisti v Učakovcih obravnavali tudi skupino 18 Pakistancev, v kateri je bil 13-letni otrok brez spremstva. Nastanili so ga v center za tujce. V bližini Radovice pa so policisti prijeli šestčlansko družino iz Iraka.

Število nezakonitih prehodov meje strmo narašča

Trend števila nezakonitih prehodov meje kaže bolj strmo naraščanje števila kot lani, izpostavlja policija. V juliju je bilo doseženo najvišje mesečno število prehodov po množičnih migracijah leta 2016, in sicer 1.740. V prvih sedmih mesecih leta jih je bilo 7415. Policisti so najpogosteje obravnavali državljane Pakistana, Alžirije in Afganistana.