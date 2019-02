Koprski policisti so ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, za katero je zagrožena kazen zapora do treh let Foto: Policija

S policijske postaje Koper, ki je preiskavo izvedla na podlagi januarske prijave Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps), so sporočili, da so osumljenca zaradi enake zadeve obravnavali že leta 2013, ko sicer niso potrdili utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, o čemer so tudi obvestili Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

V petek so prijavo društva ponovno preverili na naslovu, kjer 62-letnik prebiva, in ugotovili, da ima doma več ptic. V sodelovanju s predstavnico Doppsa so ugotovili, da ima v ujetništvu 20 zaščitenih vrst ptic, in sicer 11 čižkov, po tri liščke in vrabce, dva plotna strnada in enega zelenca.

Policisti so 62-letniku iz ene od koprskih vasi zasegli 20 ptic zaščitenih vrst, ki jih je imel v ujetništvu. Foto: Policija

Vse navedene ptice so zaščitene na podlagi uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in jih je prepovedano zavestno odvzeti iz narave, loviti ali ujeti, zadrževati v ujetništvu, prodajati, zamenjevati, ponujati v prodajo ali zamenjavo, razen izjemoma, na podlagi dovoljenja pristojnega organa.

Policisti so zaščitene ptice zasegli. Ob tem jih je pregledal veterinar uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je presodil, da so vse ptice sposobne samostojno živeti v naravi, razen ene enega čižka, ki ni mogel odleteti zaradi poškodb. Prevzela ga je predstavnica Doppsa, druge pa so izpustili v naravo.

Koprski policisti so tako ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, za katero je zagrožena kazen zapora do treh let, preiskavo pa še nadaljujejo in bodo na koncu o tem obvestili Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Nastavljene pasti

V Doppsu so navedli, da je imel osumljenec v času preiskave nastavljeno past živolovko in limanice za lov ptic pevk. Ravno limanice naj bi bile razlog za poškodbo peruti čižka, ki sicer ostaja v oskrbi.

Preprodaja v Italijo?

Dopps je že leta 2017 prejelo obvestilo zaskrbljenih občanov, da naj bi ta krivolovec že vrsto let nezakonito lovil ptice pevke. K osumljencu naj bi po pojasnilih občanov pogosto prihajali ljudje z italijanskimi registrskimi tablicami na avtomobilih, ki naj bi jim ptiče prodajal.

Dopps tudi ugotavlja, da je razsežnost tovrstnih kaznivih dejanj v Sloveniji močno podcenjena. V poročilu iz jeseni 2018 so ugotovili, da se v Sloveniji letno nezakonito polovi od 2500 do 16.000 osebkov ptic.

Past živolovka, ki je za vabo v kletki spodaj imela nastavljeno drugo ptico, t. i. živo vabo. Foto: DOPPS/Tjaša Zagoršek

Največ nezakonitega lova na ptice pevke z namenom preprodaje so doslej ugotovili v zahodnem delu Slovenije ‒ predvidevajo, da so takšna sporna ravnanja spodbujena s povpraševanjem z italijanskega črnega trga in ukinitvijo mejnih kontrol na meji z Italijo.

V ujetništvu tudi poljski zajec

Osumljenec je v ujetništvu nezakonito zadrževal tudi divjega poljskega zajca, kar po zakona o divjadi in lovstvu ni dovoljeno. O tem so obvestili pristojnega lovskega inšpektorja, so še navedli v Doppsu.