"Takoj ko so zaznali uhajanje plina, sta dva delavca to želela preveriti. Zlezla sta v jašek in nato je prišlo do eksplozije, oba sta huje poškodovana," je za TV Slovenija s kraja dogodka poročal Jan Novak.

Vseh šest poškodovanih so oskrbeli v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru (UKC). Kot je v večerni izjavi pojasnil dežurni travmatolog Marko Jug, so vsi zunaj smrtne nevarnosti in ne potrebujejo intenzivne terapije. Enega od otrok so tudi že odpustili v domačo oskrbo.

Poškodovani imajo opekline po izpostavljenih delih telesa. Pri tistih, ki ostajajo v bolnišnici, se trudijo, da te ne bi pustile dolgotrajnih posledic. Kot je povedal Jug, bodo po prvi obravnavi opeklin lahko po potrebi sledili tudi operativni posegi.

Zaradi varovanja osebnih podatkov podrobnejših pojasnil ni podal.

V eksploziji plina šest poškodovanih

Stanovalci so se že vrnili na svoje domove

Po eksploziji je bilo evakuiranih 76 bližnjih stanovalcev v 50-metrskem pasu na vsako stran ceste v dolžini 400 metrov.

Evakuirani stanovalci so se nato pozno popoldne začeli vračati na domove. V vsakem objektu posebej so gasilci najprej preverili vsebnost plina.

Na kraju dogodka so razpoložljive interventne službe, zaradi varnosti cesta od gasilskega doma PGD Britof do glavnega križišča Britof–Predoslje ostaja zaprta, prav tako še veljajo opozorila glede ognja in vonja po plinu, je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi PU-ja Kranj Bojan Kos.

Policija stanovalce Britofa, Milj in Predoselj poziva, naj do preklica NE uporabljajo odprtega ognja. Če zaznajo vonj po zemeljskem plinu, pa naj takoj pokličejo na 112.

Po prvih podatkih škoda na stanovanjskih objektih ni nastala, policisti ostajajo na kraju dogodka, kriminalisti pa bodo ogled nadaljevali jutri.