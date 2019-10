V ljubljanskih Mostah se je zgodil poskus uboja. Foto: BoBo

Policisti so 35-letniku nato odvzeli prostost. Po doslej zbranih informacijah je osumljenec v stanovanju z nožem zabodel 28-letnega moškega in ga hudo ranil. Njegovo življenje je še vedno ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Nagib za poskus uboja še ni znan. Osumljenec je trenutno zaradi prisilne hospitalizacije v zdravniški oskrbi. Doslej ga še niso obravnavali za kazniva dejanja.

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo.