Potniški vlak je trčil v tovornjak. Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Kot so zapisali na Slovenskih železnicah (SŽ), je vlak nekaj po 12. uri zadel tovorno vozilo, ki je zapeljalo na nivojski prehod, označen z Andrejevim križem.

Po podatkih PU Ljubljana v nesreči nihče od potnikov na vlaku ni bil poškodovan, voznik tovornega vozila pa naj bi bil lažje poškodovan.

Železniški promet proti Novemu mestu je do preklica zaprt. Zaradi izrednega dogodka med postajama Ljubljana Rakovnik in Škofljico bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz, zato nastajajo zamude, so sporočili s Slovenskih železnic.