Požar med Ajdovščino in Colom po več urah pogašen

Najverjetneje ga je zanetila strela

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

(Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Ponoči je okoli 500 metrov nad cesto med Ajdovščino in Colom zagorelo približno pet hektarjev podrasti in borovcev. Na terenu je bilo okoli 60 gasilcev in vojaški helikopter za gašenje požarov. Na pogorišču ostaja požarna straža.