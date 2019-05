Požar v objektu na Viču je povsem uničil notranje prostore. Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Nekaj po 11. uri so bili policisti obveščeni o požaru na Hajdrihovi ulici v Ljubljani. Po do zdaj zbranih podatkih PU-ja Ljubljana naj bi zagorelo v prizidku, požar pa se je nato razširil na objekt. "Že v času vožnje smo videli, da se iz objekta vali gost, črn dim. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da je požar že polno razvit, takoj smo pričeli s postopki gašenja in reševanja. Ogenj je bil v roku pol ure popolnoma pod nadzorom, preprečeno je bilo širjenje požara na drug objekt, gasilo se je še manjša žarišča." so na svojem Facebook profilu zapisali gasilci Gasilske brigade Ljubljana.

Na intervenciji skupaj s PGD Ljubljana-Vič in PGD Ježica v intervenciji sodeluje 43 gasilcev z 9 gasilskimi vozili. "Požar je sedaj pogašen, na mesto dogodka smo že pripeljali zaščitno folijo za prekrivanje streh. Zaradi tega je bila aktivirana še enota za reševanja iz višin in globin iz PGD Ježica," so še zapisali v Gasilski brigadi Ljubljana.

Zaradi vdihovanja dima je en človek potreboval zdravniško pomoč, sicer pa naj poškodovanih v požaru ne bi bilo. Nekaj časa je bila zaradi gašenja v Ljubljani zaprta Hajdrihova ulica med Jamovo cesto in Teslovo ulico. Ko bodo na kraju vzpostavljeni ustrezni pogoji, bodo kriminalisti začeli ogled in ugotavljanje vzroka požara pa so še sporočili s policije.