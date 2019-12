Kranjski in okoliški gasilci so pogasili požar. Foto: BoBo

Po podatkih kranjskih policistov je bil aktiviran ekološki mobilni laboratorij uprave za zaščito in reševanje (URSZR). Evakuiranih je bil celoten kompleks industrijske cone oz. 30 zaposlenih. Kranjski gasilci so v bližnjem potoku Trenča namestili lovilne pregrade in pivnike za preprečitev onesnaženja.



Gasilci zdaj na kraju požara razkopavajo pogorišče in iščejo posamezna žarišča. Poškodovanih ni bilo. Morebitna vsebina zabojnikov in zbiralnikov se še preverja. Stanovalci na širšem območju pa naj imajo po napotkih policistov do nadaljnjega zaprta okna.



Območje intervencije, kjer je tudi pristojna inšpektorica za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter gasilci GARS Kranj in okoliška prostovoljna gasilska društva z okoli 100 gasilci, je še vedno zaprto.