Foto: Jernej Razboršek

Gasilci so požar pogasili in prezračili stolpnico. Reševalci so zaradi vdihavanja dima lastnika stanovanja odpeljali v UKC Ljubljana, na kraju pa so pomoč nudili še eni stanovalki. Iz bližnjih stanovanj so med intervencijo evakuirali okoli 20 stanovalcev, ki pa so se že vrnili v svoja stanovanja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.



Policisti so zavarovali stanovanje, v katerem je zagorelo, in bodo ogled nadaljevali v ponedeljek, vzrok požara namreč še ni znan. Stanovanje je uničeno v celoti, zagorelo pa naj bi v eni od sob.