Okoli 4. ure zjutraj je voznik avtomobila med Litijo in Zagorjem zaradi neprilagojene hitrosti trčil v odbojno ograjo. Voznik se je v nesreči lažje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Trbovlje, sopotnik ni bil poškodovan.

Policisti so ugotovili, da je bilo vozilo pred tem ukradeno na območju Policijske uprave Novo mesto. Kraje sta osumljena Maročana, ki sta pred povzročitvijo nesreče nezakonito prestopila državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.