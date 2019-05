Hčerka je dejala, da njen oče ni bil poškodovan in da je bil po dogodku na pogovoru na policijski postaji Sežana. Foto: BoBo

Kot poroča spletni portal Siol.net, ki se pri tem sklicuje na izjavo hčere domačina, naj bi ga zvezali z vrvjo, stlačili v prtljažnik njegovega avtomobila in pobegnili proti Italiji. Pri Sežani naj bi ga izpustili in pot čez mejo nadaljevali sami. V Italiji naj bi jih nato prijeli italijanski policisti.

Policija o dogodku zbira obvestila

S Policijske uprave Novo mesto so za portal sporočili, da policisti o dogodku zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine. Kot so še zapisali, v tem trenutku podrobnosti ne morejo pojasnjevati, bodo pa to storili, takoj ko bo mogoče. Uradne potrditve dogodka tako še ni.

Ugrabitev 79-letnega domačina naj bi se zgodila v bližini vasi Mali Nerajec v Beli krajini, ko je ta delal v vinogradu, je za portal zatrdila njegova hči. Ugrabili naj bi ga štirje prebežniki.