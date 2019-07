Moška s petimi otroki sta prečkala reko Dravo. Foto: BoBo

Policisti so sestradanim otrokom in odraslima dali hrano in vodo, nato pa jih odpeljali v azilni dom, ker so zaprosili za mednarodno zaščito, so navedli na PU-ju Maribor.

Policija, ki pri številu nezakonitih prehodov meje še naprej zaznava težnjo strmega naraščanja, je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 5345 nezakonitih prehodov meje, kar je 47,1 odstotka ali 1712 več kot v istem obdobju lani.