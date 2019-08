Da bodo ponesrečenca lahko iz jame dvignili na nosilih, bodo morali razstreliti nekaj ožin. Foto: BoBo

Okoli 1.20 med nočnim dvigom iz jame Preporod se je poškodoval eden od dveh jamarjev, ki sta raziskovala na globini približno 150 metrov. Padajoče kamenje je jamarju prebilo čelado in ga poškodovalo. Po poškodbi je preplezal sam še približno 30 metrov, nato pa ga je jamarski kolega ustavil in iz jame odhitel po pomoč.

Ponesrečeni jamar, ki je domačin in tudi sam jamarski reševalec, je zaradi udarca utrpel lažji pretres možganov, saj se ne spomni, kaj se je sploh zgodilo. Trenutno je v in ob jami 22 jamarskih reševalcev iz več reševalnih centrov, do poškodovanega pa se je spustila tudi zdravnica, ki je sicer tudi jamarska reševalka, je pojasnil vodja intervencije Igor Benko.

Poškodovanec stabilen

Zdravnica je ocenila, da je zdravstveno stanje poškodovanega jamarja stabilno. Nad očesom ima hematom, dobil je infuzijo in čaka na prenos iz jame.

Težavo predstavljajo predvsem ožine v jami, saj bodo morali pred dvigom poškodovanega jamarja razširiti vhod in dve ožini v jami, da bodo naredili prehod za reševalna nosila. Zato bo reševanje trajalo več ur.

Aktivirani so bili reševalci JRS RC Tolmin, Kranj, Sežana, Postojna, vodstvo Jamarske reševalne službe in pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS ljubljanske regije. Reševalna akcija še poteka, več pristojni za zdaj niso povedali.