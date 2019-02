Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Velenje, Vinska Gora in Bevče. Foto: BoBo

Posredovali so gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet, podrli drevo, ki je ogrožalo reševanje, in izpod kmetijskodelovnega priključka izvlekli 61-letnega ponesrečenca, ki je zaradi poškodb umrl, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Velenje, Vinska Gora in Bevče. Na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči Velenje in pristojne službe. Na Policijski upravi Celje so pojasnili, da ni bilo znakov kaznivega dejanja.